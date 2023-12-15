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Лавров заявил о тупиковости западного курса по Украине

Лавров: Зеленский не оправдал надежд Запада, его поддержка ведет в тупик

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МИД РФ/РИА Новости

Европейскому союзу и НАТО следует признать тупиковость войны, которую они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского против Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда», – сказал Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

По словам Лаврова, в Европе и США уже есть конкретные затруднения с поиском свободных средств для поддержки режима Зеленского, «который явно не оправдал ожиданий (…) и не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности Российской Федерации».

15 декабря в Германии сочли провалом визит Зеленского в США.

В тот же день в кабмине Японии отказались говорить о возможности «подставить плечо» Украине.

Ранее Киев получил от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям.

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