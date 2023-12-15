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Лавров считает, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Глава МИД России Лавров: Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий Запада. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона слышит разговоры о том, что странам НАТО и Европейского союза пора сокращать помощь Киеву.

«Возникают затруднения и в Европе, и в Соединенных Штатах с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий, не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности РФ», — сказал дипломат.

До этого Сергей Лавров призвал переадресовать к президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление министр сделал на онлайн-выступлении на Дохийском форуме, отвечая на просьбу модератора оценить перспективы политического урегулирования на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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