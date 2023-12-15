Лавров считает, что Зеленский не оправдал ожиданий Запада

Президент Украины Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий Запада. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона слышит разговоры о том, что странам НАТО и Европейского союза пора сокращать помощь Киеву.

«Возникают затруднения и в Европе, и в Соединенных Штатах с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий, не смог сыграть роль инструмента для подрыва безопасности РФ», — сказал дипломат.

До этого Сергей Лавров призвал переадресовать к президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление министр сделал на онлайн-выступлении на Дохийском форуме, отвечая на просьбу модератора оценить перспективы политического урегулирования на Украине.

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