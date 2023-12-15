В Кремле прокомментировали заявления США об условии для переговоров с РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления США об условии для возобновления переговоров с Россией. В Госдепе говорили, что первым шагом могло бы стать освобождение американских граждан.

«Вчера президент на этот вопрос ответил, мне нечего добавить к тому, что сказал президент», — сказал Песков журналистам.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Москва готова выстраивать отношения с США, поскольку это важная и нужная страна. При этом глава государства добавил, что пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с Вашингтоном нет.

По словам президента РФ, имперская политика США мешает им самим.

Позже, комментируя эти заявления, начальник пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер сказал, что первым шагом для возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном могло бы стать освобождение американских граждан, которые находятся под стражей на российской территории. Как сказал чиновник, Путин поступил бы подобным образом, если бы «действительно хотел восстановить отношения» с американским правительством.

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