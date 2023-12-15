Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявления США об условии для переговоров с РФ

Песков прокомментировал условие США для переговоров с Россией

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления США об условии для возобновления переговоров с Россией. В Госдепе говорили, что первым шагом могло бы стать освобождение американских граждан.

«Вчера президент на этот вопрос ответил, мне нечего добавить к тому, что сказал президент», — сказал Песков журналистам.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Москва готова выстраивать отношения с США, поскольку это важная и нужная страна. При этом глава государства добавил, что пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с Вашингтоном нет.

По словам президента РФ, имперская политика США мешает им самим.

Позже, комментируя эти заявления, начальник пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер сказал, что первым шагом для возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном могло бы стать освобождение американских граждан, которые находятся под стражей на российской территории. Как сказал чиновник, Путин поступил бы подобным образом, если бы «действительно хотел восстановить отношения» с американским правительством.

Ранее в США рассказали о «рождественском подарке» конгресса для Путина

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами