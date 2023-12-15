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Путин примет участие на съезде железнодорожников

Песков: Путин сегодня выступит на IV съезде железнодорожников

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 15 декабря примет участие в пленарном заседании IV съезда железнодорожников, который проходит в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Он выступит там», — отметил Песков.

До этого в пресс-службе партии «Новые люди» рассказали, что Владимир Путин проведет встречу с представителями всех фракций, представленных в Государственной думе.

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград российским военным, которые проявили себя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Владимир Путин лично вручил медали участникам боевых действий, а также произнес речь.

Во время выступления глава государства сообщил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Голосование запланировано на 17 марта 2024 года.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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