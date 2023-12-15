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В Финляндии прошла крупнейшая забастовка профсоюзов

IS: около 100 тыс. человек приняли участие в забастовке профсоюзов в Финляндии

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Илья Питалев/РИА Новости

В Финляндии около 100 тысяч работников приняли участие в крупнейшей забастовке профсоюзов. Об этом сообщает газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов (SAK).

Забастовки начались в четверг. Некоторые из них продлились до вечера пятницы. Работники выступают против реформы рынка труда, которую продвигают государственные чиновники. Правительство хочет запретить забастовки, упростить увольнения, а также урезать льготы.

14 декабря сообщалось, что в Финляндии может остановиться движение поездов из-за забастовки.

В тот же день компания Ecolines приняла решение приостановить автобусное сообщение между Россией и Финляндией после решения финских властей закрыть погранпереходы.

В ноябре сообщалось о забастовке бортпроводников финской авиакомпании Finnair, которые протестовали «против кадровой политики, бесхозяйственности и угроз увольнения».

Ранее сообщалось, что Финляндия снова закрывает границу с Россией.

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