В Кремле оценили освещение мировых СМИ прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным никого не оставила индифферентным. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, отвечая на просьбу оценить освещение мероприятия со стороны СМИ, в том числе мировых.

По его словам, любое выступление президента изучается, анализируется и комментируется, и его годовые мероприятия являются объектом пристального внимания.

«Разные есть комментарии, это нормально, но никого индифферентным это мероприятие не оставило», — считает Песков.

14 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и прямую линию. В этом году эти два традиционных мероприятия решили объединить. «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4 часа и 4 минуты, за это время он ответил почти на 70 вопросов граждан и журналистов. «Газета.Ru» собрала главные высказывания Путина.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».