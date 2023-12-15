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В Кремле оценили решение Евросоюза начать переговоры о принятии Украины

Песков: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут длиться десятилетиями

Переговоры о принятии какой-либо страны в Европейский союз (ЕС) могут длиться годами и даже десятилетиями. На это во время регулярного брифинга указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал решение Брюсселя начать переговоры о вступлении Киева и Кишинева в международную организацию. Как он сказал, региональное содружество всегда отличалось жесткими критериями при принятии новых государств в состав ЕС.

«Очевидно, что ни Украина, ни Молдавия критериям не соответствуют. Европейский союз переживает не лучшие времена в истории с точки зрения функционирования, экономики, поэтому понятно, что это политизированное решение», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Брюссель пошел на такой шаг ради демонстрации поддержки Киева и Кишинева. Однако расширение регионального содружества за счет Украины и Молдавии может привести к еще большей дестабилизации в ЕС, уточнил он.

В конце представитель Кремля подчеркнул, что российское руководство внимательно следит за ситуацией. РФ имеет определенный интерес к происходящему, так как находится с ЕС на одном континенте.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о решении регионального содружества начать переговоры о вступлении Украины в организацию.

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