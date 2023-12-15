Додон отреагировал на открытие переговоров о членстве Молдавии в ЕС

Принятое в ЕС решение начать переговоры с Молдавией о вступлении в блок является геополитическим, оно связано с конфликтом на Украине, а не с заслугами молдавских властей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя открытие переговоров с Кишиневом о вступлении в ЕС.

«Принятое вчера странами-членами ЕС решение --— геополитическое, оно связано с конфликтом на Украине, а не с какими-то успехами или заслугами нынешней власти. По всей видимости, Европа решила предоставить новый вотум доверия Майе Санду», — заявил Додон.

По его мнению, президент Молдавии Майя Санду будет манипулировать этим решением и использовать его, чтобы прикрыть провалы своей власти. Додон добавил, что «это решение — скорее, аванс, а эйфория продлится недолго».

Додон подчеркнул, что окончательное решение о вступлении Молдавии в ЕС должны принять граждане на референдуме, однако власти страны «боятся» его, так как «доверие к ЕС и так падает, и это происходит только по их вине».

До этого Майя Санду, комментируя начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС, заявила, что Молдавия «чувствует теплые объятия Европы» и готова принять этот вызов.

Ранее Санду не увидела в России дружественную страну.