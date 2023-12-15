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В Бельгии экс-сенатора уличили в работе на китайскую разведку

FT: правый бельгийский политик Крейлман работал на разведку Китая

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FPS Foreign Affairs

Китайская разведка намеревалась влиять на решения, принимаемые ЕС, через бельгийского сенатора-националиста Франка Крейлмана. С помощью политика Пекин пытался повлиять на голосования по вопросам репрессий против уйгуров и статусу Тайваня, сообщает Financial Times.

По данным издания, о получении Клейманом заданий от разведки КНР стало известно после изучения переписки политика, полученной от источника в западной спецслужбе.

Переписка велась 30 месяцев — с 2019 по 2022 год. Как выяснило издание, с Крейлманом связывался офицер китайского министерства госбезопасности Дэниел Ву, заявивший, что хочет «причинить боль США».

Китайский разведчик обратился к бельгийскому политику с просьбой повлиять на дискуссии внутри Европы по самым разным вопросам, которые касались, например, подавления Китаем протестов в Гонконге или репрессий против уйгуров в Синцзяне.

Ву, по информации FT, уговаривал Крейлмана убедить двух членов Европарламента обвинить США и Великобританию в подрыве энергетической безопасности и пояснял, что цель — посеять вражду между ЕС и Соединенными Штатами.

В ноябре на Тайване предъявили обвинения 10 людям за шпионаж в пользу Пекина.

Ранее в Германии полковника бундесвера обвинили в передаче России секретных данных.

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