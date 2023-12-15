В КНР дали оценку отношениям с Россией

Сотрудничество России и Китая принесло ощутимую пользу народам двух стран и положительно сказалось на общем развитии и прогрессе в мире. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщают «Известия».

Дипломат отметила положительную оценку двусторонним отношениям КНР и РФ, которую президент РФ Владимир Путин выразил в ходе прямой линии.

«Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их», — добавила Мао Нин

Кроме того, она подчеркнула, что отношения Москвы и Пекина сохраняют стабильное развитие благодаря уважению, равенству и взаимной выгоде.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия страны с Китаем является беспрецедентно высоким.

До этого сообщалось, что «Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири».

Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.