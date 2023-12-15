Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНР дали оценку отношениям с Россией

МИД КНР: отношения с РФ сыграли позитивную роль для прогресса в мире

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Сотрудничество России и Китая принесло ощутимую пользу народам двух стран и положительно сказалось на общем развитии и прогрессе в мире. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщают «Известия».

Дипломат отметила положительную оценку двусторонним отношениям КНР и РФ, которую президент РФ Владимир Путин выразил в ходе прямой линии.

«Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их», — добавила Мао Нин

Кроме того, она подчеркнула, что отношения Москвы и Пекина сохраняют стабильное развитие благодаря уважению, равенству и взаимной выгоде.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия страны с Китаем является беспрецедентно высоким.

До этого сообщалось, что «Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири».

Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами