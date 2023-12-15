В Евросоюзе назвали примерные сроки согласования помощи Украине

Европейскому союзу (ЕС) потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе. На это указал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для принятия данного решения представителям регионального содружества необходимо решить еще несколько вопросов. При этом, как сказал глава правительства, он уверен в способности Брюсселя завершить процесс в начале 2024 года.

«Для согласования финансовой помощи нам потребуются еще недели <...> думаю, это удастся сделать в начале бельгийского председательства [в Совете ЕС]», — пояснил председатель кабинета министров.

Бельгия возглавит Совет ЕС с 1 января следующего года. В соответствии с внутренним уставом организации, королевство продолжит выполнять соответствующие функции до 30 июня.

14 декабря в Брюсселе стартовал итоговый в текущем году саммит премьер-министров и глав государств — членов регионального содружества. Одним из ключевых вопросов, который планировалось рассмотреть в рамках мероприятия, стало согласование программы ЕС по бюджетной помощи Украине на 2024-2027 годы.

Однако в ходе соответствующего заседания председатель венгерского правительства Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд на поддержку Киева. По словам премьер-министра, перед реализацией соответствующей инициативы региональному содружеству стоит должным образом подготовиться.

Позже представитель Будапешта указал, что страны — участницы организации вернутся к вопросу помощи Украине в феврале следующего года. В это время может состояться внеочередной саммит ЕС, уточнил Орбан.

Ранее в Ирландии назвали победой президента РФ Владимира Путина неудачу регионального содружества при согласовании финансирования Украины.