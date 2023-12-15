Венгрия отказалась расплачиваться за финансирование Украины

Будапешт «нажмет ручной тормоз», если решение Евросоюза начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими последствиями для венгров. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский лидер заявил, что его страна не будет расплачиваться за решения по Украине, а также возложил эту ответственность на ЕС, так как именно он принимает решение по финансированию Киева. Он заявил, что будет защищать интересы венгерской экономики.

«Если возникнет, например, в сельском хозяйстве, такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмет на ручной тормоз», — сказал Орбан.

До этого Орбан рассказал, что Венгрия сможет остановить прием Украины в Евросоюз при необходимости, поскольку голосование по этому вопросу будет еще не раз.

При этом Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение Венгрии заблокировать очередной пакет помощи Украине.

Ранее премьер Нидерландов выразил надежду, что Евросоюз поможет Украине, несмотря на вето Венгрии.