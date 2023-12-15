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Госдума второй год подряд обновляет рекорд по принятым законам

Володин сообщил, что Госдума в 2023 году приняла рекордные 694 закона

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума России второй год подряд обновляет рекорд по принятым законопроектам, в 2023 году депутаты нижней палаты приняли 694 закона. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании осенней сессии, передает ТАСС.

В 2022 году, как сообщал Володин, Госдума приняла 653 закона. Это самое большое количество за всю историю работы парламента, отметил он. В 2021 году депутаты приняли 506 законопроектов.

«За 2023 год мы с вами приняли 694 закона, эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное — качественный показатель», — сказал Володин.

По его словам, профильные комитеты Госдумы стали лучше работать в этом году.

14 декабря в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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