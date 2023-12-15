В кабмине Японии отказались говорить о возможности «подставить плечо» Украине

Кабинет министров Японии не комментирует возможность выделения дополнительных средств для помощи Украине, если страна столкнется с сокращением финансирования со стороны американских властей. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

Во время мероприятия один из журналистов поинтересовался у чиновника, готов ли Токио в случае необходимости «подставить плечо» Киеву. В частности, речь шла о риске сокращения объемов поддержки украинского руководства со стороны США.

«Поскольку это связано с внутриполитической ситуацией в другой стране, я хотел бы воздержаться от комментариев со стороны правительства Японии. Кроме того, данный вопрос носит характер предположения», — указал Хаяси.

12 декабря в Вашингтоне состоялись переговоры американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Во время встречи лидер США сообщил, что одобрил выделение нового пакета помощи Украине на сумму $200 млн, и призвал парламентариев утвердить финансирование до начала рождественских каникул.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что республиканцы в палате представителей «взяли в заложники» помощь Киеву. Таким образом чиновник отреагировал на уход законодателей на каникулы до принятия решения об оказании дальнейшей поддержки Украине.

Ранее в конгрессе США прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина о «конце халявы» для Украины.