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Киев получил от Всемирного банка деньги на зарплаты учителям

Шмыгаль: Киев получил $1,34 млрд от Всемирного банка на зарплаты учителям

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Thomas Imo/Global Look Press

Всемирный банк выделил Украине дополнительные денежные средства в размере $1,34 млрд, деньги пойдут в том числе на зарплаты учителям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X (бывшая Twitter).

«Всемирный банк объявил о дополнительной финансовой поддержке в размере 1,34 миллиарда долларов для Украины. Средства будут использованы для выплаты зарплат учителям, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов государственного бюджета», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, большая часть этого пакета финансовой помощи Киеву поддерживается правительством Японии. Украинский премьер выразил благодарность Всемирному банку за предоставленные денежные средства.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года.

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