Алиева официально выдвинули на президентские выборы в Азербайджане

Партия «Ени Азербайджан», которая является правящей в республике, официально выдвинула действующего президента страны Ильхама Алиева в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, соответствующее решение было принято в рамках расширенного заседания правления указанного политического объединения. Совещание состоялось 15 декабря.

Как уточняется в материале, также в ходе заседания члены правящей партии назначили полномочных представителей кандидата на выборах от политического объединения. Согласно заявлению организации, ими стали заместитель главы «Ени Азербайджан» Али Ахмедов и руководитель центрального аппарата партии Таир Будагов.

«Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам на внеочередных президентских выборах», — говорится в сообщении.

Выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года. Они станут девятым подобным мероприятием в истории республики, а также вторым подряд внеочередным голосованием за лидера страны.

Ранее российские миротворцы обсудили с представителями Азербайджана разминирование территории Нагорного Карабаха.