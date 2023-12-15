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Премьер Венгрии оценил выделение денег Украине из бюджета ЕС

Орбан: выделение денег Украине из бюджета ЕС вредило бы венгерским интересам

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение макрофинансовой помощи из бюджета Евросоюза вредило бы венгерским интересам, а начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС им настолько не вредит, потому что у Будапешта будет возможность вмешаться позже. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, начало переговоров о вступлении украинской стороны в ЕС не вредит национальным интересам Венгрии. У Будапешта еще будет шанс вмешаться позже, подчеркнул он.

Орбан добавил, что выделение Украине денег из бюджета Евросоюза не в интересах» Будапешта, потому что в таком случае Киеву пришлось бы отдать часть денег из общего бюджета, причитающихся Венгрии.

До этого стало известно, что вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность в том, что странам ЕС удастся согласовать помощь Украине в следующем году.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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