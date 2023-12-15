Депутата Рады обвинили в подделке документов

На Украине депутат Рады Александр Куницкий обвиняется в подделке документов для выезда за границу, заведено уголовное дело. Об этом со ссылкой на генерального прокурора Украины сообщает «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Генеральным прокурором 13 декабря 2023 года внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении [Куницким] уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины [подделка официальных документов и их использование]», — говорится в публикации.

Поводом для возбуждения дела стала официально одобренная рабочая командировка Куницкого в Израиль. Однако вместо четырех дней он отсутствовал три недели и в этот период был замечен в аэропорту Флориды.

На Украине для выезда из страны депутаты должны получать разрешение от Рады.

6 октября депутаты Верховной рады Украины Александр Куницкий и Артем Дмитрук стали фигурантами уголовного дела по обвинению в избиении мужчины.

1 декабря депутату Рады, экс-президенту Украины Петру Порошенко не дали уехать из Украины в США.

Ранее в Киеве объяснили, почему Порошенко стал невыездным.