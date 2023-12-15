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Стало известно о предстоящей встрече Путина с представителями фракций Госдумы

«Новые люди»: 15 декабря Путин встретится с представителями всех фракций Госдумы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и представители всех фракций, представленных в Государственной думе, проведут встречу 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди», передает РИА Новости.

«Встреча всех фракций <...> с президентом РФ Владимиром Путиным состоится сегодня», — указали представители политического объединения.

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград российским военным, которые проявили себя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Президент РФ Владимир Путин лично вручил медали участникам боевых действий, а также произнес речь.

Во время выступления глава государства сообщил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Голосование запланировано на 17 марта 2024 года.

Позже Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение о проведении выборов в новых регионах страны. В настоящее время в данных субъектах действует военное положение, поэтому решение об организации голосования на их территории принималось отдельно.

Ранее появилась информация о планах КПРФ и «Новых людей» в скором времени выдвинуть своих кандидатов на выборы главы государства.

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