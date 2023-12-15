Франция сэкономит €10 млрд из-за вето на помощь Украине

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение Венгрии заблокировать очередной пакет помощи Украине. Таким образом Франция сэкономит €10 млрд, написал политик на своей странице в соцсети X.

«Браво Венгрии, которая наложила вето на €50 млрд, которые Урсула [фон дер Ляйен] хотела отдать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому! Это сэкономит Франции €10 млрд!» – заявил Флориан Филиппо.

14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров и премьер-министров стран — членов ЕС. Участники мероприятия должны были решить вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в региональное содружество и согласовать долгосрочную программу бюджетной помощи стране в размере €50 млрд.

Однако премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на бюджетную помощь Киеву.

После этого в Ирландии назвали неудачу ЕС при согласовании помощи Украине «победой президента России Владимира Путина».

Ранее Орбан заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз.