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Политолог объяснил, какой будет международная политика без гегемонии США

Политолог Перла: новый миропорядок будет строиться без формирования коалиций

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Depositphotos

Новый миропорядок будет строиться без создания коалиций, поэтому вряд ли стоит ожидать формирования полноценного союза Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Ирана, Китая и других стран глобального Юга и Востока. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла.

По его словам, вместо коалиций будет создана некая линия соприкосновения интересов. Эксперт отметил, что у вышеуказанных стран имеются противоречия, но они наоборот способствуют укреплению суверенитета каждого из государств. Это и есть воплощение многополярного мира, подчеркнул он.

«И эта линия, несмотря на то, что она тонкая, и несмотря на то, что вдоль нее постоянно будут обсуждаться разнообразные противоречия, будет прочнее, чем, например, военный союз, который представляет собой НАТО», — сказал Перла.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого отмечал, что 500-летнее доминирование Запада в мировой политике подходит к концу.

Также глава МИД прокомментировал события на Украине. По его словам, Запад долгое время игнорировал ситуацию на юго-востоке страны, однако внезапно обратил на нее внимание после начала специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как меняются экономические отношения в мире.

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