Политолог объяснил, какой будет международная политика без гегемонии США

Новый миропорядок будет строиться без создания коалиций, поэтому вряд ли стоит ожидать формирования полноценного союза Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Ирана, Китая и других стран глобального Юга и Востока. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла.

По его словам, вместо коалиций будет создана некая линия соприкосновения интересов. Эксперт отметил, что у вышеуказанных стран имеются противоречия, но они наоборот способствуют укреплению суверенитета каждого из государств. Это и есть воплощение многополярного мира, подчеркнул он.

«И эта линия, несмотря на то, что она тонкая, и несмотря на то, что вдоль нее постоянно будут обсуждаться разнообразные противоречия, будет прочнее, чем, например, военный союз, который представляет собой НАТО», — сказал Перла.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого отмечал, что 500-летнее доминирование Запада в мировой политике подходит к концу.

Также глава МИД прокомментировал события на Украине. По его словам, Запад долгое время игнорировал ситуацию на юго-востоке страны, однако внезапно обратил на нее внимание после начала специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как меняются экономические отношения в мире.