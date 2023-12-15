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Орбан рассказал, когда Евросоюз вернется к вопросу о финансировании Украины

Орбан: Евросоюз вернется к вопросу о поддержке Украины на февральском саммите

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Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) вернется к обсуждению долгосрочной программы по бюджетной помощи Украине в рамках внеочередного саммита организации в феврале 2024 года. Об этом в эфире венгерского радио Kossuth сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мне пришлось ветировать €50 млрд для Украины и связанное с этим изменение бюджета. <...> Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале», — пояснил он.

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и глав кабинетов министров стран — членов регионального содружества. Одними из основных тем обсуждения стали согласование программы по финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы и начало переговоров о расширении организации.

Как рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель, участники мероприятия решили в скором времени начать переговоры о вступлении Украины в состав регионального содружества. В то же время представителям государств региона не удалось достичь договоренностей по поводу поддержки Киева.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сообщил, что наложил вето на выделение €50 млрд на финансирование Украины в долгосрочной перспективе. По его словам, ЕС нужно должным образом подготовиться перед реализацией соответствующей инициативы.

Ранее в Ирландии назвали победой президента РФ Владимира Путина неудачу регионального содружества при согласовании помощи Украине.

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