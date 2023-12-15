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Орбан заявил, что Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС

Орбан: Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС при необходимости

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Vadim Ghirda/AP

Венгрия сможет остановить прием Украины в Евросоюз при необходимости, голосование по этому вопросу будет еще не раз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает ТАСС.

Начало переговоров с Украиной является «плохим решением» саммита ЕС в Брюсселе, считает он.

По его словам, он возражал против принятия этого решения. Орбан подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС необходимо решение венгерского парламента.

«И уже подсчитано, что пока этот вопрос дойдет до национальных парламентов [стран ЕС], потребуется еще около 75 голосований», — сказал венгерский премьер-министр.

До этого Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине на €50 млрд. По его словам, к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС «после соответствующей подготовки».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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