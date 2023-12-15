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В США рассказали о «рождественском подарке» конгресса для Путина

New Yorker: отказ США помогать Украине станет рождественским подарком Путину

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Depositphotos

Конгресс США преподнесет президенту РФ Владимиру Путину «рождественский подарок» в случае отказа согласовать очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщил журнал The New Yorker.

В материале отмечается, что американский президент Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский неоднократно предупреждали законодателей об опасности их бездействия. При этом, как указали авторы статьи, главы государств фактически признали отсутствие у них возможности как-то повлиять на решение парламентариев.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — говорится в публикации.

Также журналисты обратили внимание на изменение отношения стран Запада к украинскому конфликту. Согласно данным издания, это было хорошо заметно во время недавней поездки Зеленского в Вашингтон.

По мнению авторов материала, в ходе встречи с хозяином Белого дома украинский лидер выглядел «явно утомленным». Несмотря на это, Байден решил обойтись без традиционных слов утешения.

«Американский президент лишь сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем», — уточняется в статье.

На этом фоне журналисты пришли к выводу, что стратегия Путина по конфликту между Москвой и Киевом постепенно реализовывается. Более того, это происходит с опережением графика.

Ранее в Белом доме заявили, что республиканцы в палате представителей «взяли в заложники» новый пакет помощи Украине.

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