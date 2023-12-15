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В Польше заявили, что интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно

Mysl Polska: интересы Польши и Украины нельзя удовлетворить одновременно

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Национальные интересы Польши и Украины нельзя удовлетворить одновременно. Об этом написал обозреватель журнала Mysl Polska Анджей Шлензак, комментируя заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе.

«Невозможно, чтобы «все» были счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские», — отметил он.

По мнению Шлензака, протесты польских перевозчиков — это прекрасный пример того, в чем именно заключаются польские интересы, и как украинцы, польское правительство и Европейский союз ими пренебрегают.

Обозреватель подчеркнул, что ЕС ввел правила, дающие привилегии украинским транспортным компаниям, но при этом дискриминирующие польские.

«Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики», — указывается в публикации.

Шлензак считает, что если бы украинцы подчинялись требованиям, которые соблюдают польские водители, то «они бы проиграли». Он уверен, что украинский интерес в этом конфликте основывается на желании сохранить привилегированное положение, гарантированное Европейским союзом, которого нет у польской стороны.

«Независимость и суверенитет Польши, точнее их жалкие остатки, теряются сейчас на украинско-польской границе», — заключил он.

До этого польское издание Do Rzeczy писало, что президент США Джо Байден сделал неверную политическую ставку на Украину и потерпел поражение, так как российская армия контролирует ситуацию на фронте.

Ранее Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне.

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