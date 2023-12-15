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Премьер Нидерландов высказался о помощи Украине со стороны Евросоюза

Премьер Нидерландов Рютте уверен, что ЕС в начале 2024 года одобрит помощь Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководство стран Европейского союза в начале 2024 года имеют хорошие шансы решить вопрос с выделением €50 млрд для помощи Украине. Об этом журналистам заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РБК.

«Мы провели интенсивное обсуждение и пришли к выводу, что лучше рассмотреть этот вопрос позже. Убежден, что в следующем году добьемся успеха», — сказал он.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что Евросоюз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе будущего года после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что наложил вето на бюджетную помощь Украине в миллиарды евро.

Проблема заключается в том, что бюджеты Европейского союза принимаются на семь лет, и все доступные средства в текущем бюджетном плане Евросоюза на период 2021-2027 годов, которые могли быть перераспределены для поддержки Киева, уже были полностью использованы в 2022-2023 годах.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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