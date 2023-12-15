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В СВР обвинили Польшу в сохранении планов контролировать запад Украины

Глава СВР Нарышкин обвинил элиты Польши в планах контролировать запад Украины

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Пресс-служба Российского исторического общества

Глава СВР (Службы внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин обвинил Польшу в сохранении планов контролировать запад Украины. Его заявление, сказанное в Минске после XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, цитирует РИА Новости.

«Польские элиты не собираются отказываться от амбициозных планов по организации контроля над западными территориями Украины», — заявил Нарышкин, ссылаясь на разведданные.

При этом глава российской разведки подчеркнул, что чаяния польских элит не интересуют Запад, который отводит ему роль «исключительно санитарного барьера», а не полноправного участника процесса реконструкции европейской архитектуры.

До этого Нарышкин заявил, что Запад намерен сохранить режим русофобии на Украине и хочет продолжать попытки военного освоения ее территории, используя ее в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ.

До этого избранный премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении вернуть Польше авторитет в ЕС.

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