Саммит ЕС преждевременно обрадовался 12-му пакету санкций

Саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый саммитом документ.

«Евросовет приветствует принятие 12-го пакета санкций», — указано в итоговой декларации саммита.

Однако 12-й пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза до недавних пор оставался заблокированным из-за позиции Австрии — Вена требует, чтобы Украина сняла санкции с австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, которую Киев внес в «черный список» организаций, которые якобы поддерживают Россию.

Эта ошибка может объясняться тем, что итоговые декларации саммита обычно готовят заранее, и предполагалось, что 12-й пакет санкций будет принят к саммиту ЕС.

До этого в Литве сообщили о намерении ряда стран ЕС ослабить новый пакет санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Британия сохранит введенные против РФ санкции после окончания конфликта на Украине.