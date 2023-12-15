Дипломат заявил, что Россия не ставит цели завоевать Украину

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что Россия не ставит перед собой задачу завоевывать или уничтожить Украину. Об этом он заявил РИА Новости.

«Россия занимается освобождением своих территорий, которые сегодня временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия», — заявил Волгарев.

По словам дипломата, также Россия занимается обеспечением долгосрочной безопасности у своих границ, и уничтожение Украины как государственного образования не является частью этих планов.

До этого президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Одесса является русским городом, и все об этом знают.

Глава государства добавил, что после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, стало понятно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с этой страной.

Ранее в Киеве раздались взрывы после прямой линии Путина.