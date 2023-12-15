Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат заявил, что Россия не ставит цели завоевать Украину

Зампостпреда при ОБСЕ Волгарев заявил, что Россия не будет завоевывать Украину

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что Россия не ставит перед собой задачу завоевывать или уничтожить Украину. Об этом он заявил РИА Новости.

«Россия занимается освобождением своих территорий, которые сегодня временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия», — заявил Волгарев.

По словам дипломата, также Россия занимается обеспечением долгосрочной безопасности у своих границ, и уничтожение Украины как государственного образования не является частью этих планов.

До этого президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Одесса является русским городом, и все об этом знают.

Глава государства добавил, что после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, стало понятно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с этой страной.

Ранее в Киеве раздались взрывы после прямой линии Путина.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами