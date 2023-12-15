Сенат США не стал готовиться к Рождеству

Сенат конгресса Соединенных Штатов отказался уходить на рождественские каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщает РИА Новости.

«После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник», — заявил глава большинства демократов в сенате Чак Шумер.

При этом палата представителей, нижняя палата американского парламента, где большинство удерживают республиканцы, решила вовремя отправиться на каникулы.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что республиканцы «взяли в заложники» помощь Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.