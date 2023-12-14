Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Советник премьера Венгрии раскрыл сроки вступления Украины в ЕС

Советник Орбана считает, что для вступления Украины в ЕС нужно 70 переговоров

close
100%
Global Look Press

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан считает, что для вступления Украины в ЕС нужно еще не менее 70 раундов переговоров. Об этом он заявил в интервью газете Magyar Nemzet.

Он пояснил, почему премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала во время вынесения решения — для того, чтобы не мешать остальным 26 странам совершать ошибку. Венгрия продолжает считать, что Украина не может в данный момент войти в Европейский союз.

«Вслед за этим страны-члены должны дать единогласное согласие даже на составление конкретного переговорного пакета, а в последующие годы в ходе переговорного процесса вступление Украины в Евросоюз должно быть единогласно поддержано не менее чем в 70 местах», — заявил Балаж Орбан.

До этого премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что во время саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не применил право вето по вопросу о начале переговоров о членстве Украины.

Ранее в США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами