Советник премьера Венгрии раскрыл сроки вступления Украины в ЕС

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан считает, что для вступления Украины в ЕС нужно еще не менее 70 раундов переговоров. Об этом он заявил в интервью газете Magyar Nemzet.

Он пояснил, почему премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала во время вынесения решения — для того, чтобы не мешать остальным 26 странам совершать ошибку. Венгрия продолжает считать, что Украина не может в данный момент войти в Европейский союз.

«Вслед за этим страны-члены должны дать единогласное согласие даже на составление конкретного переговорного пакета, а в последующие годы в ходе переговорного процесса вступление Украины в Евросоюз должно быть единогласно поддержано не менее чем в 70 местах», — заявил Балаж Орбан.

До этого премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что во время саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не применил право вето по вопросу о начале переговоров о членстве Украины.

Ранее в США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза.