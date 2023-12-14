Кулеба признал, что Украина находится в нелегком положении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs написал, что на данном этапе конфликта для Украины и ее партнеров сложилась «непростая» военная ситуация.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров», — написал министр.

Он добавил, что от ВСУ ожидают «голливудских» прорывов на поле боя.

Кулеба отметил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина «уже бы проиграла». Таким образом он подчеркнул численные преимущества РФ.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос ведущего о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева.