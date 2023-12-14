Орбана уличили в отказе от вето по вступлению Украины в ЕС

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что во время саммита Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не применил право вето по вопросу о начале переговоров о членстве Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, венгерский премьер так поступил из-за решительного настроя других 26 членов европейского сообщества.

«Виктор Орбан не стал использовать вето. Это важный момент. Мы думали, что будет долгая дискуссия», — добавил он.

Де Кроо уточнил, что во время саммита 26 представителей стран очень четко дали понять, насколько важно дать сигнал Киеву.

«В определенный момент стало ясно, что он (Орбан. — «Газета.Ru») не будет противостоять этому. Это исторический момент», — добавил премьер Бельгии.

Он заключил, что теперь Евросоюз начнет переговоры и, вероятно, процесс вступления страны в организацию займет годы, однако «сегодня был послан важный сигнал как Украине, так и России».

Вечером 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что главы стран — членов ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины в союз. Также обсуждение будет начато и в отношении Молдавии.

Ранее в США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза.