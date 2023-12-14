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Адмирал США допустил отказ украинских властей от притязаний на Крым

Экс-главком НАТО Ставридис не исключил отказ Украины от притязаний на Крым

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство Украины, вероятно, будет вынуждено отказаться от попыток вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории. Об этом в колонке для Bloomberg написал бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

Как он сказал, «изгнание» российских войск с занятых ими территорий «кажется маловероятным». В связи с этим эксперт не исключил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется рассмотреть временный или постоянный отказ от притязаний на Крым и так называемого «сухопутного моста» с РФ.

По словам Ставридиса, в обмен Киев мог бы потребовать от Москвы согласиться на вступление страны в Европейский союз (ЕС). То же касается членства Украины в Североатлантическом альянсе, уточнил он.

«Такие решения, конечно, должны принимать украинцы (и россияне), но схема соглашения — что-то вроде окончания Корейской войны — могла бы соответствовать этим принципам», — добавил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что даже в случае продолжения финансирования со стороны западных стран Украина сможет продержаться не более одного года. Однако по истечении этого времени увеличатся шансы на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом, резюмировал бывший командующий войсками НАТО в Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине.

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