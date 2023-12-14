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Эрдоган призвал Байдена отказаться от поддержки Израиля

Эрдоган заявил, что отказ США от поддержки Израиля приведет к прекращению огня

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Ak Party/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе, сообщает передает Hurriyet

В публикации говорится, что в ходе переговоров обсуждалось нападение Израиля на палестинские территории, особенно на сектор Газа, также поднимались вопросы двусторонних отношений, процесс вступления Швеции в НАТО.

«Президент Эрдоган заявил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее, что безоговорочный отказ США от безусловной поддержки Израиля может быстро привести к прекращению огня», — сообщили в канцелярии .

10 декабря резидент Турции Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США – Вашингтон ранее заблокировал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе. Это решение открыто осудили Россия, Китай и Колумбия, а израильский премьер Нетаньяху поблагодарил американские власти за «правильную» позицию. США тем временем одобрили новые поставки оружия Израилю, а свое вето по резолюции объяснили отсутствием в ней осуждения ХАМАС.

Ранее Эрдоган оценил уровень безопасности в мире.

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