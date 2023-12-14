Эрдоган призвал Байдена отказаться от поддержки Израиля

В публикации говорится, что в ходе переговоров обсуждалось нападение Израиля на палестинские территории, особенно на сектор Газа, также поднимались вопросы двусторонних отношений, процесс вступления Швеции в НАТО.

«Президент Эрдоган заявил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее, что безоговорочный отказ США от безусловной поддержки Израиля может быстро привести к прекращению огня», — сообщили в канцелярии .

10 декабря резидент Турции Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира на Ближнем Востоке при участии США – Вашингтон ранее заблокировал резолюцию ООН о прекращении огня в Газе. Это решение открыто осудили Россия, Китай и Колумбия, а израильский премьер Нетаньяху поблагодарил американские власти за «правильную» позицию. США тем временем одобрили новые поставки оружия Израилю, а свое вето по резолюции объяснили отсутствием в ней осуждения ХАМАС.

Ранее Эрдоган оценил уровень безопасности в мире.