В Белом доме заявили, что республиканцы «взяли в заложники» помощь Украине

Нижняя палата конгресса США с 15 декабря уходит на рождественские каникулы, так и не одобрив выделение нового пакета помощи Украине. В результате «критическая» поддержка Киева оказалась «в заложниках» у членов Республиканской партии в палате представителей, передает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Американский чиновник отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года назвал условие для завершения украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул, что для восстановления мира Москва должна достигнуть поставленных целей.

«Я надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы», — указал Кирби.

Он добавил, что Киев нуждается в финансировании прямо сейчас и не может ждать окончания праздников. При этом, как сказал представитель Белого дома, российское руководство «бросило вызов» текущему мировому порядку и пытается сформировать благоприятную для себя систему международных отношений.

Пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 14 декабря, и одной из главных тем обсуждения в рамках мероприятия стал продолжающийся конфликт на Украине. Комментируя ситуацию, президент РФ заявил о невозможности завершить противостояние до достижения российскими войсками всех поставленных целей.

Ранее в Государственном департаменте США назвали первый шаг для восстановления отношений с Россией.