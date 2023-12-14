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Орбан вышел из зала во время принятия решения ЕС по Украине

Орбан вышел из зала заседания саммита ЕС при принятии решения по Украине

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала заседания, в котором проходит саммит Евросоюза по принятию решения о переговорах с Украиной по вступлению в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейского дипломата.

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления перед европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Украина выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, в стране приняты ключевые законы. Зеленский выступил на саммите по видеосвязи по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее в США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу.

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