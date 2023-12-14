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В Госдепе назвали первый шаг для восстановления отношений РФ и США

Госдеп предложил РФ освободить осужденных граждан США для налаживания отношений

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Depositphotos

Первым шагом для возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном могло бы стать освобождение американских граждан, которые находятся под стражей на российской территории. На это в ходе брифинга с журналистами указал начальник пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Таким образом чиновник прокомментировал итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В частности, во время мероприятия глава государства указал на готовность Москвы выстраивать отношения с Вашингтоном.

При этом Миллер подчеркнул, что российский лидер «мог бы начать с освобождения» граждан США. Речь шла об американцах, которые были задержаны и заключены под стражу в РФ.

Как сказал чиновник, Путин поступил бы подобным образом, если бы «действительно хотел восстановить отношения» с американским правительством. То же касается взаимодействия с другими западными странами, резюмировал представитель Государственного департамента США.

14 декабря президент РФ провел пресс-конференцию и прямую линию, в ходе которых ответил на 67 вопросов журналистов и жителей страны. Комментируя текущие отношения Москвы и Вашингтона, глава государства обратил внимание на отсутствие фундаментальных предпосылок для налаживания двусторонних связей.

Ранее в США рассказали о разработке странами НАТО плана ударов по территории РФ.

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