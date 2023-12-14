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Санду отреагировала на открытие переговоров о членстве Молдавии в ЕС

Санду поприветствовала открытие переговоров о членстве Молдавии в ЕС

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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на решение об открытии переговоров о членстве Кишинева в Европейском союзе (ЕС). На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что Молдавия «чувствует теплые объятия Европы» и готова принять этот вызов.

По словам Санду, Молдавия открывает новую страницу после решения Евросоюза.

«Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. Спасибо вам за вашу поддержку и веру в наше путешествие. Мы готовы к тяжелой работе, необходимой для того, чтобы стать членом ЕС. Молдова готова принять этот вызов», — написала президент Молдавии.

До этого глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Также лидеры и премьер-министры стран — членов Европейского союза (ЕС) решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в региональное содружество.

Ранее Молдавия заявила о намерении реинтеграции Приднестровья до вступления в ЕС.

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