Вучич спрогнозировал долгий конфликт на Украине

Конфликт между Украиной и Россией продлится долгое время, так как ни одна из стран мира не может найти способ для мирного урегулирования кризиса. Такое заявление сделал сербский президент Александар Вучич, передает РИА Новости.

По словам главы республики, в ходе украинского конфликта стало ясно одно — одолеть Москву в рамках боевых действий невозможно. Он подчеркнул, что этот факт уже понятен всем.

«Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую стороны. Поскольку это так, должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого [президент РФ Владимир] Путин, не знают американцы», — добавил Вучич.

Он уточнил, что в данный момент Москва и Киев ищут способы завершить боевые действия. Однако пока это невозможно, так как малейшая уступка со стороны Украины или РФ будет рассматриваться как пренебрежение национальными интересами.

В связи с этим Вучич пришел к выводу, что украинский кризис будет иметь долгосрочный характер. Пока «хоть сколько-нибудь приемлемых» предложений по его урегулированию не появлялось, резюмировал президент республики.

13 декабря Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты социологического вопроса, согласно которым около половины жителей приграничных украинских регионов выступают за подписание мирного соглашения с РФ. При этом респонденты указали, что Киеву стоит отказаться от возвращения утерянных территорий в обмен на гарантии безопасности от Запада.

Ранее Вучич рассказал о планах Сербии развивать отношения с НАТО.