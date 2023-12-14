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В США заявили, что НАТО разработало план удара по России

Полковник Макгрегор: НАТО разработало план удара по России с территории Украины

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Dan Neal/U.S. Army

Организация Североатлантического договора (НАТО) разработала план удара по России с территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. Для этого они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что в 2014 году именно для этого был совершен госпереворот в Киеве, а к власти приведен президент Владимир Зеленский.

14 декабря сообщалось, что НАТО не обладает никакой информацией, которая могла бы подтвердить намеренные удары российских войск по территории стран — членов организации.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что западные СМИ запустили информационную кампанию о поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что в Киеве раздались взрывы после прямой линии Владимира Путина.

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