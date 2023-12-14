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В МИД РФ подтвердили действие договоренностей с Арменией и Азербайджаном

Захарова: трехсторонние договоренности Москвы, Баку и Еревана все еще действуют

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Petrov Sergey/Global Look Press

Комплекс трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по урегулированию ситуации в регионе остается в силе. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Как она отметила, на этом фоне некоторые армянские политики пытаются предъявить Москве претензии из-за «неэффективности» трехсторонних соглашений.

Представитель министерства уточнила, что речь идет о договоренностях на высшем уровне. При этом последние были достигнуты в разное время в период с 2020 по 2022 годы.

«Считаем необходимым внести ясность в эти вопросы. Комплекс трехсторонних договоренностей, состоящих из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении <...> является безальтернативной «дорожной картой» примирения Баку и Еревана. <...> Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что соответствующие соглашения касаются разблокирования транспортных и экономических связей и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, стороны договорились совместно принимать меры для делимитации границы между двумя республиками и развивать диалог по линии экспертов и представителей общественности.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил возможность выхода Армении из ОДКБ и СНГ.

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