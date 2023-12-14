В МИД РФ сообщили, чем Россия отличается от Запада в позиции по Армении

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная — потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не в интересах Армении прекращать свое членство в объединениях СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

14 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. По его словам, это возможно «если Азербайджан подтвердит (уже согласованные странами) принципы».

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными.