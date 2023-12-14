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В НАТО не подтвердили намеренных ударов РФ по территории стран организации

В НАТО заявили об отсутствии данных о намеренных ударах РФ по странам альянса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

НАТО не обладает никакой информацией, которая могла бы подтвердить намеренные удары российских войск по территории стран — членов организации. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

Таким образом он прокомментировал заявление министерства иностранных дел Румынии, согласно которому на границе республики с Украиной упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, дрон могли использовать бойцы Вооруженных сил РФ для нанесения ударов по украинским объектам на реке Дунай.

«НАТО не имеет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против стран НАТО», — подчеркнул Уайт.

Вечером 14 декабря румынский МИД выразил решительный протест в связи с падением беспилотника на территории государства. Кроме того, в дипломатическом ведомстве сообщили о намерении вызвать посла Москвы в Бухаресте и проконсультироваться с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее в НАТО признали, что украинский конфликт постепенно уходит из центра внимания западных стран.

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