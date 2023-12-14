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Нарышкин заявил о планах США создать «виртуальную Российскую республику»

Нарышкин: ЦРУ прорабатывает создание за пределами РФ виртуального государства

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В США разрабатываются планы создания за пределами РФ виртуального «российского государства» со своим правительством. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РБК.

«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией», — сказал Нарышкин, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске.

Глава СВР уточнил, что в преддверии президентских выборов в РФ страны Запада стараются консолидировать представителей российской оппозиции за рубежом и стремятся к созданию сети подпольных антиправительственных ячеек внутри нашей страны.

14 декабря Нарышкин предупредил об опасности «мечущегося в ярости» Запада, который недоволен изменением существующего миропорядка.

Ранее Нарышкин предложил СНГ придерживаться принципа «объединяй и веди».

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