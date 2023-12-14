На Украине заявили, что в западных СМИ развернулась кампания о поражении Киева

Западные СМИ запустили информационную кампанию о поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает la Repubblica.

«Сейчас мы переживаем тяжелый момент. Но не по тем причинам, о которых вы подумали. На Западе разворачивается широкая информационная кампания о якобы тяжелом положении Украины, о том, что мы проигрываем, а у России все хорошо», — заявил Данилов.

14 декабря бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что просьбы Киева поставить новейшее американское оружие говорят о панике на Украине.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева.