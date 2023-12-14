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В США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза

Politico: Зеленского не пригласили на саммит Евросоюза из-за Орбана

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите Европейского союза (ЕС), который проходит в Брюсселе. Однако главы стран — членов организации не решились направлять ему приглашение из-за возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает американское издание Politico.

В материале указано, что ключевой темой обсуждения в рамках саммита стала Украина. По данным издания, в ходе мероприятия представители государств — участников регионального содружества намерены согласовать выделение €50 млрд на помощь Киеву и решить вопрос о начале переговоров по поводу расширения организации.

«Но Орбан блокирует и то, и другое. Если они не смогут заключить сделку, это может быть долгий саммит, который, по слухам, может продлиться до выходных», — говорится в материале.

Также авторы статьи добавили, что Зеленский выступил на саммите в формате видеоконференции. В частности, глава государства выразил надежду на продолжение финансирования Украины со стороны европейских партнеров.

Кроме того, он напомнил лидерам стран региона об их «обещании» начать переговоры о вступлении Украины в региональное содружество. Тогда же президент призвал участников саммита «не предавать веру» украинцев в Европу.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о принятии Украины в состав организации.

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