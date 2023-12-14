Нарышкин: Запад продолжит попытки военного освоения территории Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад намерен сохранить режим русофобии на Украине и хочет продолжать попытки военного освоения ее территории. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления ВСУ против российской армии, но несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ», — заявил Нарышкин.

Ранее директор СВР заявил, что коллективный Запад постепенно теряет свою гегемонию в мире, из-за чего ведет себя словно раненый зверь и мечется в ярости. В четверг, 14 декабря, он принял участие в XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — членов Содружества независимых государств (СНГ). Заседание прошло в столице Белоруссии.

При этом во время мероприятия Нарышкин обратил внимание на трансформацию системы международных отношений и формирование многополярного мира. Как сказал директор СВР, из-за этого американское правительство начало принимать импульсивные и хаотичные решения.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил об изменчивости правил мирового порядка.