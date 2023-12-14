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Нарышкин предупредил об опасности «мечущегося в ярости» Запада

Нарышкин: страны Запада мечутся в ярости из-за меняющегося миропорядка

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Коллективный Запад постепенно теряет свою гегемонию в мире, из-за чего ведет себя словно раненый зверь и мечется в ярости. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

В четверг, 14 декабря, он принял участие в XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — членов Содружества независимых государств (СНГ). Заседание прошло в столице Белоруссии.

При этом во время мероприятия Нарышкин обратил внимание на трансформацию системы международных отношений и формирование многополярного мира. Как сказал директор СВР, из-за этого американское правительство начало принимать импульсивные и хаотичные решения.

«Нынешняя ситуация крайне опасна. Коллективный Запад — как зверь, который раненый мечется в ярости, нанося удары во все стороны. Если не остановить англосаксонские элиты, они готовы утянуть за собой в воронку истории весь остальной мир», — подчеркнул он.

По словам представителя Москвы, именно с этим связано стремление Вашингтона увеличить количество «горячих точек». В то же время Нарышкин предупредил, что в опасности оказались все регионы миры — от Южно-Китайского моря до Балканского полуострова.

10 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил перед участниками Дохийского форума в формате видеоконференции. В своей речи глава внешнеполитического ведомства отметил, что 500-летнее доминирование стран Запада в мировой политике постепенно подходит к концу.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил об изменчивости правил мирового порядка.

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