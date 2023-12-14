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Фицо указал на расхождения в позициях Словакии и НАТО по Украине

Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают

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Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают, однако это не должно отразиться на диалоге с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет издание teraz.sk.

«Взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, потому что словацкое правительство не верит, что это поможет разрешить ситуацию на Украине, заявил премьер Роберт Фицо в четверг на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем», — цитирует издание слова премьера Словакии.

Как следует из текста, правительство Роберта Фицо настаивает на том, что противостояние между Россией и Украиной не имеет военного решения. Кроме того, премьер указал, что в направлении деэскалации отсутствуют какие-либо инициативы от Европейского союза (ЕС) или НАТО о мирном урегулировании.

Фицо также выразил надежду, что расхождения во взглядах между Словакией и НАТО в данном вопросе не повлияют на конструктивный диалог между сторонами.

До этого президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Гостином дворе в Москве заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не являются пророссийскими политиками.

«Уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы», — заявил Путин.

Ранее в Словакии заявили о неготовности Украины вступить в ЕС.

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